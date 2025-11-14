Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de Calp. TA

El Ayuntamiento de Calp aprueba su hoja de ruta para un turismo más inteligente

El Pleno ha aprobado por unanimidad la Declaración de Voluntad por el Desarrollo Turístico y la adopción del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:04

El Pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado por unanimidad la Declaración de Voluntad por el Desarrollo Turístico y la adopción del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS), dos herramientas clave que marcarán la estrategia municipal en materia turística durante los próximos años.

Estas decisiones, respaldadas por todos los grupos políticos de la corporación municipal, responden al objetivo de avanzar hacia un modelo de turismo más equilibrado, que priorice la calidad frente a la cantidad, y que tenga en cuenta tanto el bienestar de los residentes como la experiencia de los visitantes.

La Declaración de Voluntad por el Desarrollo Turístico reconoce que el turismo no puede abordarse únicamente desde una concejalía específica, sino que debe integrarse en todas las áreas de gestión municipal: medio ambiente, urbanismo, bienestar social, patrimonio o movilidad. El texto establece cuatro pilares fundamentales: sostenibilidad ambiental y cultural, accesibilidad universal, innovación tecnológica y gobernanza participativa.

Este compromiso contempla medidas concretas como la regulación de la capacidad de carga en espacios naturales, el impulso a la transformación digital del sector, la mitigación de la estacionalidad, la formación continua del personal turístico o la promoción del consumo local.

De forma paralela, el Pleno ha aprobado la adopción del sistema ETIS (European Tourism Indicators System), una herramienta impulsada por la Comisión Europea que permite medir el impacto del turismo más allá del número de visitantes. Este sistema contempla indicadores relacionados con el consumo de agua y energía, la satisfacción de residentes y turistas, la accesibilidad, la conservación del patrimonio, la cohesión social o la contribución del turismo a la economía local.

La incorporación de Calp a este sistema posiciona al municipio como uno de los destinos que apuestan por una gestión basada en datos reales y objetivos, capaces de orientar la toma de decisiones en base a evidencias.

El Ayuntamiento de Calp inicia ahora la fase de implementación, que incluirá la formación del personal técnico, la recogida sistemática de datos, la implicación del sector privado y la comunicación con la ciudadanía. Un proceso que permitirá transformar el compromiso político en acciones reales y medibles.

La estrategia turística aprobada está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, lo que permite a Calp situarse en la línea de los destinos que apuestan por un desarrollo turístico responsable y comprometido con los grandes retos globales.

