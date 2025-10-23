Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los gastos subvencionables son productos destinados al menor.

Ayudas de 500 euros en Calp para familias con niños menores de 3 años

Los fondos se podrán destinar a la adquisición de productos infantiles | El plazo de solicitudes finaliza el 10 de noviembre

P.S.

Calp

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:31

Comenta

Calp reedita la campaña de ayudas 'Bono Baby' para apoyar a familias con menores de 3 años a su cargo. Las ayudas ascienden hasta los 500 €, que se podrán destinar a la adquisición (en comercios locales) de productos infantiles de primera necesidad, puericultura, ropa, farmacia y parafarmacia, alimentación infantil... El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 10 de noviembre.

Esta convocatoria está dirigida a las familias con menores que al menos tengan un progenitor empadronado en Calp en los últimos cinco años. Además la persona que lo solicite debe encontrarse en alguna de estas cinco situaciones: 1) Situación de desempleo; 2)Expediente temporal de regulación de empleo (ERTE); 3) Ingresos de la unidad familiar por debajo de 4 veces el IPREM; 4) Familia numerosa de categoría general, o con familia monoparental con menor a cargo, o con discapacidad hasta el 33% de alguno de sus miembros, o víctimas de violencia de género, o jóvenes menores de 30 años, los ingresos de la unidad familiar deberán estar por debajo de 4,5 veces el IPREM; 5) Personas con discapacidad superior al 33%, con familia numerosa de categoría especial, los ingresos de la unidad familiar deberán estar por debajo de 5 veces el IPREM.

Los gastos subvencionables son productos de higiene, farmacéuticos, ropa, artículos complementarios y otros de la misma naturaleza destinados al menor. Las ayudas además están directamente vinculadas la promoción y dinamización del comercio local de proximidad al poder ser utilizadas exclusivamente en los comercios que tengan licencia de apertura en el municipio de Calp.

Para poder optar a estas ayudas los padres deberán aportar las facturas de los productos adquiridos desde la fecha de nacimiento y/o adopción hasta la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. Las ayudas puedes solicitarse en sede electrónica o presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano.

