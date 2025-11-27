Alicante lidera el mapa de la desertificación en España: el primer atlas revela que el 98,9% de su territorio árido está degradado Los coordinadores del proyecto subrayan la escasez hídrica, la presión urbana y la irregularidad climática como factores decisivos en la evolución del territorio

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025

Alicante no ha sido este jueves solo la sede de una presentación académica. Ha sido el espejo donde se refleja, de forma abrupta, el tipo de país que España se encamina a ser si no corrige su gestión del territorio. El primer Atlas de la desertificación de España deja una radiografía contundente del territorio español: alrededor del 40% está ya en proceso de desertificación y el 60,94% de las zonas áridas presentan degradación, más de 206.000 kilómetros cuadrados.

La Comunitat Valenciana emerge como uno de los epicentros del problema, con el 82% de sus áreas áridas afectadas, pero el caso más extremo es Alicante, que alcanza un 98,9%, prácticamente el total de su territorio árido, según han indicado los coordinadores del pionero proyecto durante su presentación.

La provincia ejemplifica con claridad quirúrgica todos los vectores que aceleran la desertificación: estrés hídrico estructural, urbanización intensa, presión agrícola, irregularidad climática y una gestión del agua que comienza a mostrar sus límites.

El proyecto se ha presentado la mañana de este jueves en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante por dos de sus coordinadores: el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA Jorge Olcina, y el científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Jaime Martínez Valderrama.

Ampliar Una de las páginas del primer Atlas de la desertificación de España. AH

El episodio que más ha insistido en subrayar Olcina resume la fragilidad de la provincia. El verano pasado, donde más llovió en Alicante fue en la Marina Alta, y aun así se quedó sin agua. «Eso no es un problema de recursos, es un problema de gestión y de previsión». El alicantino ha defendido que la provincia necesita una nueva desaladora para afrontar un escenario de mayor irregularidad térmica y pluviométrica.

Tres bloques

El Atlas se estructura en tres grandes bloques. El primero reúne 66 mapas temáticos sobre clima, agua, suelo, cubierta forestal, biodiversidad y sociedad. Muchos proceden de trabajos previos, pero ahora están conectados mediante una narrativa que los vincula directamente con los procesos de desertificación. El proyecto ha elaborado además cartografía propia sobre cuestiones como la población que vive en zonas áridas o la huella ambiental del desperdicio alimentario.

El segundo bloque desarrolla el nuevo mapa de desertificación de España, generado con un algoritmo Random Forest entrenado con cinco evidencias de degradación: descenso de aguas subterráneas, pérdida de humedales, condición de la tierra y los indicadores del ODS 15.3.1.

El tercero profundiza en 16 casos de estudio que muestran cómo se manifiesta el problema en paisajes muy distintos: desde explotaciones agrícolas intensivas hasta áreas forestales castigadas por incendios o comarcas semiáridas donde la presión humana y climática se solapa.

Un vacío que cubrir

El proyecto nace, en parte, como respuesta al Atlas Mundial de la Desertificación de 2018, que dejó en blanco los mapas de España. Desde entonces, el Gobierno se comprometió a elaborar su propia cartografía dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. La iniciativa, financiada por la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y los fondos NextGenerationEU, busca convertirse en una herramienta permanente para orientar políticas públicas y anticipar riesgos.

«Estamos ante uno de los grandes retos ambientales de las próximas décadas», han concluido Olcina y Martínez . El Atlas, aseguran, no solo diagnostica el problema: marca la senda de cómo España deberá gestionar territorio, agua y planificación urbana en un futuro donde la desertificación dejará de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana.

El contexto actual de cambio climático que supone en España un aumento progresivo de temperaturas y una irregularidad mayor de las precipitaciones no contribuye a mejorar la situación, sino todo lo contrario. «Estamos ante unos de los retos ambientales más importantes para nuestro país en las próximas décadas», concluyen los autores.