¿De dónde vienen los juguetes que compramos a nuestros hijos? Los jugueteros de Alicante crean un código de barras para conocer la procedencia de los productos infantiles

Ismael Martínez Ibi Martes, 9 de diciembre 2025, 11:47 | Actualizado 12:30h. Comenta Compartir

Ibi vuelve a situarse en el mapa de la innovación con el último desarrollo de AIJU: una plataforma digital que promete transformar la manera en que se conciben, fabrican y supervisan los juguetes. No se trata de una mejora puntual, sino de un avance que refuerza la trazabilidad, garantiza la seguridad y abre la puerta a un modelo más sostenible para toda la industria juguetera.

Este sistema forma parte del proyecto Aipassportguardanet, financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y nace con una misión clara: integrar el futuro Pasaporte Digital de Producto (DPP) en los juguetes. Con ello, AIJU se adelanta a las regulaciones europeas que, próximamente, exigirán una mayor transparencia y sostenibilidad en la fabricación.

Lejos de ser un prototipo, esta solución es la evolución natural del proyecto DLT4AITOYS, que ya exploraba cómo combatir la falsificación y facilitar el reciclaje mediante un pasaporte digital. Ahora, con esta nueva versión, la tecnología se perfecciona y demuestra su viabilidad en fábricas reales.

Tal como explica Jose Carlos Sola, responsable del área de Tecnologías Digitales Integradas de AIJU, «con este nuevo desarrollo, no solo hemos perfeccionado la arquitectura tecnológica del pasaporte digital, sino que también hemos demostrado su viabilidad práctica en entornos industriales reales, posicionándolo como una herramienta estratégica para toda la cadena de valor del juguete y totalmente extrapolable a otros sectores».

Uno de los aspectos más destacados de la plataforma es su alineación con marcos regulatorios de peso: el Reglamento de Diseño Ecológico (ESPR), el nuevo Reglamento de Seguridad de los Juguetes y las directrices del Pacto Verde Europeo. Su tecnología combina blockchain y sistemas avanzados de gestión de datos para proteger información crítica: origen del producto, materiales utilizados, procesos de fabricación o recomendaciones de reciclado.

Para el consumidor, esto significa algo tan sencillo como revolucionario: transparencia total. Un acceso directo y fiable a datos esenciales que permiten elegir de forma informada y responsable, conociendo de antemano la composición, sostenibilidad y seguridad de cada juguete. Como añade Sola, «esta nueva herramienta permitirá al consumidor conocer con total transparencia la información esencial del producto, favoreciendo un consumo más responsable, informado y alineado con los valores de salud, seguridad y respeto medioambiental».

El sector ya ha puesto la plataforma a prueba. Empresas como Industria Auxiliar Juema, Juguetes Cayro y Game Movil han validado su uso en entornos reales, destacando que no solo agiliza procesos, sino que garantiza el cumplimiento normativo y refuerza la confianza del cliente final.

Y esto es solo el comienzo. La herramienta está preparada para incorporar funciones futuras como indicadores ambientales, certificados de conformidad o alertas de seguridad, respondiendo a las necesidades regulatorias que están por llegar.

Con este proyecto, AIJU consolida su papel como referente tecnológico en la transición hacia una industria juguetera más digital, sostenible y segura. Un impulso decisivo que beneficia tanto a las empresas del sector como a las familias que, cada día, confían en la calidad de los juguetes que llegan a sus manos.