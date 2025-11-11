Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante El percance ha generado, además, un estrechamiento de carriles mientras actúan efectivos de la Guardia Civil y Bomberos

Un accidente ocurrido pasadas las 14 horas de este martes en la autovía A-70, que conecta Elche con Alicante, deja una retención de casi cuatro kilómetros en sentido hacia la capital de la provincia.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 29.597 en Jubalcoi, lo que ha provocado un largo atasco en la A-70 hasta el kilómetro 33.98 a la altura de Altabix.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civl y Bomberos.

