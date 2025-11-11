Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante
Retenciones en la A-70 por un accidente. IMP

Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante

El percance ha generado, además, un estrechamiento de carriles mientras actúan efectivos de la Guardia Civil y Bomberos

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

Un accidente ocurrido pasadas las 14 horas de este martes en la autovía A-70, que conecta Elche con Alicante, deja una retención de casi cuatro kilómetros en sentido hacia la capital de la provincia.

El siniestro se ha producido en el kilómetro 29.597 en Jubalcoi, lo que ha provocado un largo atasco en la A-70 hasta el kilómetro 33.98 a la altura de Altabix.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civl y Bomberos.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

