Los vecinos de Parque del Mar piden cuentas sobre el desarrollo de las Harineras Concentración ciudadana para pedir dotaciones sociales en las antiguas fábricas

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:27

Las Harineras de la carretera de Elche, vestigios del pasado industrial de Alicante, permanecen aún vacías después de que el desarrollo del plan parcial Benalúa Sur obligara a desmantelarlas y trasladarlas. Unos espacios que el Ayuntamiento de Alicante había prometido convertir en equipamiento cultural y social (en campaña se prometió instalar allí la Casa de la Música, luego descartado por falta de espacio) y cuyo destino definitivo todavía se desconoce. Ante lo que entienden «parálisis» municipal, las asociaciones vecinales del Parque del Mar, Benalúa y la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante han organizado una concentración esta tarde para reclamarle al equipo de gobierno local una respuesta.

Unas docenas de vecinos se han reunido en la calle Quintiliano, detrás de las Harineras, para reclamar los prometidos equipamientos. Desde las asociaciones ciudadanas han denunciado el progresivo deterioro de las instalaciones, que tienen una protección especial.

Las Harineras de Benalúa —entre ellas Harinas Cloquell y Harinas Bufort— forman parte del patrimonio industrial alicantino. Recientemente, el edificio de Bufort ha sido incorporado al Catálogo de Arquitectura Moderna de la Fundación Docomomo Ibérico, reconocimiento que refuerza su interés histórico y arquitectónico.

Todo esto obliga a tener especial cuidado en la tramitación de cualquier proyecto que se ejecute para evitar arruinar un patrimonio arquitectónico como las Harinas. De hecho, el primer edil aseguró que el futuro uso dotacional del edificio se definirá con el nuevo Plan General de Alicante. Para los vecinos supone «una forma de aplazar decisiones», según el presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, Lorenzo Pérez.

La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha planteado en varias ocasiones proyectos culturales de gran alcance para las Harineras. Entre ellos, el Mudiga (Museo Digital de Alicante), que integraba distintos espacios sobre la transición de la era analógica a la digital, el arte digital y una ventana virtual a museos internacionales. Posteriormente presentaron también un museo etnológico de Alicante. Proyectos que no han salido adelante.

Los vecinos continúan su lucha para poner en valor esta zona de la ciudad, muy bien comuniucada con el centro y con el litoral, frente al puerto y con zonas protegidas como las Harineras y la propia Casa Mediterráneo, además del propio Parque del Mar, del que han pedido mejorar los accesos y dotarlo de más iluminación.