El supereje deportivo de la Vía Parque de Alicante se amplía con más pistas renovadas en Juan XXIII El Ayuntamiento proyecta la reforma de las instalaciones de la calle Barítono Paco Latorre

Adrián Mazón Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 15:15 Comenta Compartir

El supereje deportivo de la Vía Parque de Alicante suma otras dos nuevas pistas a remodelar en su puesta a punto. Se trata de las canchas ubicadas en la calle Barítono Paco Latorre del barrio Juan XXIII, en la Zona Norte de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la remodelación de las pistas deportivas con un presupuesto base de licitación de 67.754,59 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto forma parte del Plan de Actuación Integrado Alicante 2029, alineado con la estrategia municipal para reforzar la práctica deportiva de proximidad y la cohesión urbana; además de entrar a formar parte de los acuerdos alcanzados entre equipo de Gobierno y Vox.

Así, estas nuevas obras permitirán adecuar las pistas al completo con la renovación del pavimento, el reacondicionamiento de los vallados de cerramiento y mejoras en la iluminación, ya que se sustituirán los actuales focos de alumbrado por otros «más modernos».

Además, entre las dos pistas se mantendrá un pasillo de separación de dos metros que servirá como acceso a las infraestructuras y zona de paso, según ha detallado la portavoz municipal, Cristina Cutanda. El contrato de renovación de estas pistas deportivas en Juan XXIII también incluye la instalación de nuevos elementos del mobiliario urbano.

Estas pistas se suman a otros proyectos ya anunciados por el Ayuntamiento que entran a formar parte de este supereje deportivo de la Vía Parque, como son las instalaciones deportivas a remodelar en otros barrios como Colonia Requena, Garbinet y Nou Alacant.