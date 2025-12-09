El Servicio de Estancias Diurnas de Alicante suma su novena protesta para exigir su reapertura Trabajadoras y usuarios han reclamado al Ayuntamiento que agilice la búsqueda de un local tras cuatro meses de cierre

El pulso por la reapertura del Servicio de Estancias Diurnas (SED) de Alicante ha vuelto a la calle. Trabajadoras, usuarios y familiares se han concentrado este martes por novena vez frente al antiguo centro para reclamar una solución «real y urgente» que permita reactivar un recurso que ha atendido a más de 40 mayores durante un cuarto de siglo y que el Ayuntamiento cerró el pasado agosto por incumplir la normativa autonómica.

«Se han cumplido ya cuatro meses de espera y seguimos sin un local», ha lamentado Julia Martínez, extrabajadora del SED, visiblemente cansada de una incertidumbre que —asegura— podría haberse evitado. «La forma correcta habría sido buscarnos una reubicación y, después, cerrar el centro. Pero nos mandaron a casa y aquí seguimos, reivindicando lo que es un servicio esencial».

Martínez ha explicado que la Generalitat se ha comprometido a financiar la reapertura del SED siempre que el Ayuntamiento encuentre un local adecuado. Y aunque el consistorio ha asegurado que existen «dos o tres opciones», la plantilla lamenta que los avances sean lentos. Entre los espacios que se han explorado figuran un local en la finca Benisaudet, otro en la Plaza de América y una tercera alternativa en Ciudad Jardín.

La extrabajadora ha recordado que el pasado 4 de diciembre, el Ayuntamiento hizo público el borrador presupuestario de 2026, en el que el SED aparece con una partida simbólica de 1 euro, una fórmula habitual que permite activar financiación en cuanto exista una ubicación definitiva. «Es una manera de indicar que nos tienen en mente, pero necesitamos pasos reales. Cada vez que protestamos, ese mismo día hay una nota de prensa, pero no queremos notas, queremos la reapertura ya», ha remarcado.

Mayores que no pueden esperar

A la concentración han asistido este martes nueve usuarios, los que han podido desplazarse por sus propios medios. Los familiares de otros mayores no han podido llevarles, lo que —según las trabajadoras— refleja la urgencia de recuperar un servicio que resulta vital para este colectivo. «Alicante tiene un 20% de población mayor de 65 años, y muchos podrían seguir viviendo en sus casas si tuvieran un centro donde relacionarse y mantenerse activos», ha señalado Martínez. «No solo luchamos por nuestros puestos, sino por todos los usuarios que necesitan este recurso y por todos los que vamos a ser en el futuro».

A la protesta también se han sumado representantes de Compromís, como el portavoz en Alicante Rafa Mas, y del PSOE, como el concejal Emilio Ruiz, los diputados Marisa Navarro y José Díaz. Además de vecinos de otros barrios como Benalúa o Les Palmeretes, además de familiares que han querido mostrar su apoyo.

Desde el Ayuntamiento la portavoz, Cristina Cutanda, ha explicado que desde el consistorio se está trabajando para encontrar una nueva ubicación y que en cuanto esté cerrada se anunciará.

El cierre del SED se produjo tras la entrada en vigor del nuevo Decreto de Tipologías en 2023, que dejó el antiguo centro fuera de autorización. La Conselleria recuerda que, en cuanto exista un local apto, la financiación se incorporará al Contrato Programa mediante una adenda, lo que permitirá recuperar tanto el servicio como la estabilidad laboral de la plantilla.

Una Navidad de protesta

Mientras la administración avanza, el colectivo mantiene la movilización. El 22 de diciembre celebrarán una concentración especial con un sorteo navideño simbólico como el de la famosa Lotería de Navidad y una performance reivindicativa. Y el 31 de diciembre, repetirán las tradicionales uvas del SED, aunque este año será en la calle y no dentro del centro, como siempre habían hecho. «Luego nos iremos todos a comer juntos. Mantendremos nuestras costumbres aunque nos hayan cerrado el espacio», ha afirmado Martínez.

La extrabajadora asegura que no van a parar: «Nuestra lucha es no callar. Esto es necesario para Alicante y seguiremos hasta que reabran el servicio».

