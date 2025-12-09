La San Silvestre de Alicante ya suma casi la mitad de inscritos que en la pasada Navidad: fecha y recorrido La carrera contará con 4,5 kilómetros de recorrido por las principales vías del centro de la ciudad

Adrián Mazón Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 13:23 | Actualizado 13:34h.

La San Silvestre de Alicante avanza a buen ritmo y ya, a fecha de este martes 9 de diciembre, ha alcanzado casi la mitad -2.200- de inscritos registrados en la pasada edición de Navidad, cuando la prueba volvió a llenar las calles del centro de la ciudad con más de 5.000 personas.

A varias semanas de su celebración, la carrera popular confirma el interés de los corredores y aficionados, como ha detallado el vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, consolidándose como una de las citas deportivas más esperadas del calendario de Navidad de Alicante.

La prueba se celebrará en Alicante el próximo 26 de diciembre, con un recorrido urbano de 4,5 kilómetros que volverá a discurrir por algunas de las principales vías del centro, combinando tramos rápidos con zonas emblemáticas.

Ficha técnica de la San Silvestre de Alicante Fecha: 26 de diciembre

Hora: 19.30 horas

Recorrido: 4,5 kilómetros

Punto de partida: Rambla de Méndez Núñez

Precio del dorsal: Cinco euros

Beneficio a Xaloc Powerchair

La organización de la San Silvestre de Alicante mantiene el carácter popular y festivo del evento, con salida y meta en puntos céntricos y una distancia accesible para corredores de todos los niveles, en una jornada que une deporte, ocio y ambiente navideño en la ciudad.

El precio de la inscripción es de cinco euros por dorsal, con gastos de gestión. El beneficio de la San Silvestre solidaria de Alicante irá destinado a Xaloc Powechair.

Recorrido de la San Silvestre 2025

La salida de la San Silvestre de Alicante será a las 19.30 horas del próximo 26 de diciembre. El inicio de la carrera se ubica, como viene siendo habitual, en la Rambla de Méndez Núñez en sentido a Alfonso el Sabio.

Una vez suene el pistoletazo de salida, los corredores partirán desde la Rambla hasta la calle San Vicente y tomarán el cruce de Juan de Herrera para continuar por la bajada de Calderón de la Barca hasta el Mercado Central de Alicante.

De ahí, tomarán Alfonso el Sabio y cruzarán la plaza de los Luceros hasta llegar a la estación de tren Alicante-Terminal. En este punto, los participantes de la San Silvestre volverán por la avenida de la Estación para desembocar de nuevo frente al monumento de Bañuls y descender por el paseo de Federico Soto.

El recorrido continúa por el eje Federico Soto y General Marvá, donde en Canalejas volverán a subir hasta la plaza de los Luceros para recorrer de nuevo la avenida Alfonso el Sabio. Este será el último tramo antes de bajar por Tomás López Torregorsa y llegar a la línea de meta en la Rambla.