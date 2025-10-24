Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Mercadillo vintage en Alicante. SHOOTORI

Ropa vintage desde 9 euros: el mercadillo que conquista el centro de Alicante

Las perchas están cuatro días en la ciudad con prendas de marcas como Nike, Levi's o Adidas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:47

La fiebre por la moda vintage vuelve a tomar el centro de Alicante. Tras el éxito de anteriores ediciones, 'Crazy Zoco', el famoso mercadillo retro que triunfa en redes sociales, llega a la ciudad con una nueva cita con ropa a nueve euros.

Este mercadillo vintage se ubica, hasta este domingo, en el Hotel Eurostars Lucentum, frente al Mercado Central. El espacio se ha transformado en un auténtico paríso para los cazadores de gangas.

Mercadillo vintage en Alicante. SHOOTORI

Y es que durante cuatro días, hasta el 26 de octubre, los visitantes de este mercadillo vintage podrán encontrar prendas de marcas icónicas como Nike, Lacoste, Adidas, Tommy Hilfiger, Levi's o Burberry, todas por un precio único, a nueve euros.

Horarios y ropa gratis

El evento, de entrada gratuita, abre sus puertas de 11 a 21 horas. Es durante este horario cuando ofrece cientos de prendas únicas en un ambiente joven, colorido y cargado de energía.

Colas del mercadillo vintage en Alicante. SHOOTORI

Según la organización, cada jornada comenzará con unidades limitadas para las 30 primeras personas, por lo que se recomienda llegar pronto. En ediciones anteriores, las colas fueron largas desde primera hora.

El mercadillo vintage

La propuesta de 'Crazy zoco' combina moda, sostenibilidad y nostalgia. Cada prenda es una pieza con historia, y eso es precisamente lo que atrae a tantos seguidores de la corriente 'second hand'.

En el mercadillo vintage hay desde chaquetas de cuero de los años 50 hasta camisas estampadas de los 80, pasando por sudaderas deportivas, vaqueros Levi's originales o cazadoras estilo 'streetwear'. Es en este hotel donde cohabita una amplia variedad de estilos y épocas.

