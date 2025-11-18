La primera puntada que todos esperaban: así nace la nueva saya de la Virgen de las Lágrimas de Alicante La Hermandad de Humildad y Paciencia encarga al taller de José Manuel Martínez Hurtado esta nueva pieza para vestir la talla

Primeras puntadas de la nueva saya de la Virgen de las Lágrimas.

Adrián Mazón Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La emoción a flor de piel en el templo. La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia ha vivido este fin de semana uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva, la primera puntada de la nueva saya de Nuestra Señora de las Lágrimas.

Se trata de un proyecto largamente esperado que marca el inicio de la ejecución del futuro palio diseñado por el artista cofrade Curro Claros. Con ello, además, se amplía el legado patrimonial de esta hermandad -en vísperas de su 30 aniversario- de la Semana Santa de Alicante, que procesiona el Lunes Santo.

Ampliar Boceto de la nueva saya. HP

El acto de la primera puntada se ha celebrado durante el segundo día del Triduo dedicado a la titular mariana, donde la Hermandad ha firmado el contrato con el taller granadino de José Manuel Martínez Hurtado, uno de los bordadores más reconocidos de la artesanía cofrade contemporánea.

Hilo de plata de alta calidad

La saya será elaborada sobre terciopelo negro, bordada en hilo de plata de alta calidad y ejecutada mediante técnicas tradicionales del bordado en oro, un proceso heredado de más de seis siglos de historia.

El diseño sigue las directrices marcadas por Martínez Hurtado, respetando el estilo elegante, solemne y clásico que caracteriza el proyecto integral de Curro Claros.

Ampliar Puntada del hermano mayor, Jorge Sanz. HP

El taller prevé que, si no surgen contratiempos, la saya pueda ser ofrendada a la Virgen a finales de 2026, convirtiéndose en una de las incorporaciones patrimoniales más relevantes de los últimos años en Alicante.

Tras las intervenciones del bordador, del hermano mayor Jorge Sanz Estrada y del director espiritual José María Fernández Corredor, Martínez Hurtado ha realizado las primeras puntadas, seguido por los representantes de la Hermandad.

Ampliar Puntada de Lucía Fayos, la más pequeña. HP

El instante más emotivo lo ha protagonizado la hermana más joven de la cofradía, Lucía Fayos Pérez, que con apenas una semana de vida y en brazos de su padre, ha dado la última puntada simbólica del acto.

Temas

Semana Santa de Alicante