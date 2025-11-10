Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante Tres generaciones de la misma familia han mantenido viva una de las tiendas más antiguas de la Rambla, símbolo de la ciudad que resiste al paso del tiempo

Hay comercios de Alicante que laten al mismo ritmo que el corazón de la ciudad. Un palpitar que se ha sincronizado con el paso del tiempo, han visto cambiar la ciudad y convertirse «el poble vell» en «altre Alacant». Entre esos establecimientos en los que han comprado abuelos y nietos está la papelería Eutimio. En una esquina discreta entre la Rambla y Alfonso el Sabio, en la calle Tomás López Torregrosa, este local cumple 90 años. Lo que empezó en 1935 como un pequeño negocio familiar se ha convertido en un testigo silencioso de la evolución de la ciudad. Alicante ha cambiado, pero este pequeño rincón permanece igual desde hace casi un siglo.

«Fue mi abuelo quien la fundó, luego mi padre, y ahora estamos nosotros tres —Eutimio, Víctor y Francisco Javier Fernández Pardo—, la tercera generación», cuenta Eutimio, que comparte nombre con su abuelo y con la tienda. «Antes se heredaban y yo nací primero», explica sobre una tradición casi perdida. «Yo empecé a trabajar con mi padre y mi abuelo cuando tenía 14 años. Así que, sí, es toda una vida aquí dentro».

La papelería ha visto cambiar todo: la Rambla, los comercios vecinos y la manera de trabajar. En una estantería conservan aún un documento fechado en diciembre de 1935, con la lista de productos de la época: libros de contabilidad, copiadoras de cartas, blocs, plumas, tinteros de litro y sobres para tarjetas de visita.

«Antes se vendían estuches de cartas para regalar, con papeles de colores, sobres y tarjetas elegantes. Ahora eso ya no existe», recuerda Eutimio con una sonrisa. «Seguimos vendiendo bolígrafos, libretas y papel, pero ya no tiene nada que ver. Las nuevas tecnologías lo han cambiado todo».

Donde antes se componía letra a letra con piezas de plomo, hoy las máquinas imprimen en minutos. Aún conservan algunas joyas mecánicas: la cortadora de papel, una grapadora de pedal y una máquina de hacer hendidos y agujeros «que todavía funciona» y usan de vez en cuando.

«Antes los cuadernos se cosían a mano, cuadernillo a cuadernillo. Aquello sí que era artesanal. Ahora todo se encola y se corta con máquinas que lo hacen todo solas. Hemos pasado de trabajar con hilo a trabajar con cola», explica. Sin embargo, este experto afirma con vehemencia que aunque los tiempos han cambiado no tiene por qué haber sido a mejor. «Cosido no se despegaba nunca, y ahora las hojas de las agendas a la que te despistes se desgajan como una mandarina».

Una saga que termina

Aunque son varias las generaciones que han ido cada septiembre a comprar cuadernos y plumas antes, y libretas y bolígrafos después, a Eutimio, la cadena se cortará tarde o temprano. Desde la familia reconocen que no hay relevo generacional -un mal que acecha a todo el comercio tradicional-. «No habrá cuarta generación de papelería Eutimio. Nuestros hijos tienen otras profesiones. Hoy la gente joven quiere tener su sueldo fijo, sus vacaciones. Esto ha sido muy esclavo», reconoce.

Aunque de momento, y ya sobrepasada la edad de jubilación, los hermanos Fernández Pardo siguen abriendo cada mañana. «Solo hasta mediodía, ya no abrimos por la tarde. Aguantamos como podemos», dice Eutimio mientras enseña algunas fotografías de sus abuelos en la tienda y un teléfono de disco que ya no funciona. «Los jóvenes lo ven y no saben ni cómo marcar un número», ironiza.

Es la muestra de cómo han cambiado los tiempos pero también la de cómo desde este pequeño rincón de Alicante la papelería Eutimio ha ido adaptándose a los cambios. La clientela, fiel durante décadas, se ha ido jubilando o marchando, pero el negocio sobrevive: «Nos hemos modernizado todo lo posible».

En la actualidad están especializados sobre todo en material de oficina, carpetas, tarjetas, o cuadernillos, que siguen haciendo casi siempre de forma manual y con todo el cuidado y cariño que solo un artesano puede imprimir en su trabajo.

Una vida dedicada al comercio

La historia de la Papelería Eutimio también es la historia de una familia que vivió literalmente sobre el trabajo. «Mis abuelos vivían arriba de la tienda. Yo venía los jueves a comer y me bajaba a jugar con los tacos de papel. Mi padre me mandaba a sacarles punta a los lápices, como si fuera un juego, y dejaba las minas perfectas para vender», recuerda Eutimio con nostalgia.

En el mostrador, los tres hermanos posan entre libretas y archivadores. La trastienda es una máquina del tiempo donde estanterías de madera conviven con fotografías históricas y cajas de productos que hace años que ya no se venden. En una de las imágenes se puede ver la primera fachada del local, con el cartel que aún se mantiene casi igual, con sus características letras.

«Es bonito pensar que seguimos aquí, en el mismo sitio donde empezó todo. Hemos visto cambiar Alicante entera desde esta esquina», concluye.