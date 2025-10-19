Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Ciudadanos practican ejercicio en una de las piscinas municipales. AA

'En Moviment': Alicante apuesta por la actividad física para mejorar la salud de sus ciudadanos

El programa permite a los profesionales sanitarios derivar a personas inactivas y pacientes a instalaciones municipales para que realicen ejercicio bajo la supervisión de especialistas

A.H.

Alicante

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:12

Comenta

El Ayuntamiento de Alicante, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado la adjudicación a la empresa Itaka Deporte y Recreación de 'En Moviment', el programa municipal de deporte saludable destinado a fomentar la prescripción de actividad física en las instalaciones deportivas de la ciudad. El contrato, valorado en 21.521,06 euros, cubrirá los años 2025 y 2026, con la posibilidad de prórroga por un año más.

'En Moviment' es una iniciativa municipal que promueve la prescripción de actividad física personalizada para personas inactivas y pacientes derivados por profesionales sanitarios. Su objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos saludables mediante ejercicios supervisados por técnicos especializados en las instalaciones deportivas públicas de Alicante.

El concejal de Deportes, Manuel Villar, ha subrayado que esta iniciativa contribuye a «mejorar la calidad de vida de quienes no practican deporte habitualmente, promoviendo hábitos saludables y combatiendo el sedentarismo con actividades adaptadas y dirigidas por expertos».

La creciente demanda ha motivado la ampliación de las plazas ofertadas, pasando de 75 en el curso 2024-2025 a 130 para el año en curso. Según Villar, este programa es un claro ejemplo de colaboración entre las administraciones sanitarias, deportivas y locales, que trabajan conjuntamente para ofrecer un servicio personalizado y eficaz a los usuarios.

Financiado con fondos europeos, el programa incorpora un sistema eficiente de prescripción de actividad física desde el ámbito sanitario, apoyado en herramientas digitales y formación especializada para los profesionales implicados. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la promoción de estilos de vida saludables y el bienestar de sus ciudadanos.

