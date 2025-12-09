El juzgado no para la fiesta en el Casco Antiguo de Alicante Los bares abren hasta las 3.30 horas de la madrugada mientras el Ayuntamiento insiste en que habrá sanciones

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 9 de diciembre 2025, 15:55

La decisión del juzgado de suspender la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Casco Antiguo ha tenido su efecto en el barrio, que ha vuelto a la situación anterior a la normativa contra el ruido a pesar de la discrepancia entre hosteleros y Ayuntamiento. Los locales han mantenido este puente festivo de la Constitución y la Inmaculada el horario previo a la ZAS, hasta las 3:30 horas, mientras el equipo de gobierno asegura que la Policía Local sigue levantando actas a los establecimientos que no respetan las restricciones establecidas hasta las 1.30 horas.

El desacuerdo viene por la extensión de las medidas cautelares por parte de la jueza que instruye la demanda presentada por los establecimientos. La magistrada ha suspendido de forma cautelar la aplicación del horario de la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante antes de entrar al fondo del asunto. Sin embargo, el recurso de los hosteleros está dirigido contra la aprobación inicial en octubre de estas medidas, por lo que el Ayuntamiento considera que no afectan a la aprobación definitiva de noviembre, que consagraría los nuevos horarios.

Se trata de una cuestión de interpretación de las cautelares, para la que los equipos jurídicos municpiales han solicitado aclaración a la magistrada, mientras los hosteleros amplían la causa para incluir también la aprobación definitiva.

Los hosteleros apelan a la cautelar y denuncian falta de comunicación

Fabián Orozco, responsable del bar El Búnker, ha indicado que su establecimiento «ha mantenido el horario anterior porque existe una cautelar» que, según afirma, el Ayuntamiento debería respetar. Explica que los bares afectados han presentado reclamaciones y que, pese a no haber recibido sanciones, «la Policía ha acudido diariamente para levantar acta».

Orozco considera que la situación está marcada por la incertidumbre, ya que los locales «se han enterado de la aprobación de la ZAS por la prensa» y no han recibido respuesta a las alegaciones presentadas. Señala, además, que el mapa de la ZAS publicado en el acuerdo definitivo «no coincide con la descripción» y que la aplicación de horarios diferenciados en una misma calle dificulta la viabilidad de los pequeños negocios.

El hostelero recuerda que el sector en el Casco Antiguo está formado mayoritariamente por pequeños establecimientos regentados por autónomos. Y asegura que la incertidumbre y las medidas «draconianas» están afectando a empresarios próximos a la jubilación e incluso a familias completas.

Según los hosteleros, la ZAS no se aplica en las zonas con mayor incidencia de ruido y no soluciona el problema: cerrar un local en una calle mientras el de enfrente permanece abierto no reduce las molestias. «Podemos tratar de adaptarnos, pero en la sociedad española la gente no sale a las 8 y vuelve a casa a las 12 solo porque algunos locales cierren», afirma Orozco.

Calles afectadas por la ZAS de Alicante Plaza Quijano

Calle Virgen de Belén, desde el cruce con Abad Nájera hasta Padre Maltés

Calle San Agustín, desde la plaza Quijano hasta Montengón

Calle Padre Maltés, desde su conexión con Virgen de Belén y plaza Quijano

Calle Montengón, hasta su enlace con San Agustín

El empresario asegura que, de aplicarse el horario definitivo, su negocio se vería obligado a cerrar, al resultar inviable mantener la actividad con la licencia actual.

El Ayuntamiento mantiene la vigencia de la ZAS

En el otro lado del tablero, el coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha afirmado que el Ayuntamiento «ha continuado aplicando la ZAS y levantando actas a los incumplimientos», al considerar que el auto judicial que mencionan los hosteleros afecta únicamente al decreto del mes de octubre.

Villar ha señalado que el Consistorio «ha solicitado una aclaración al juzgado» y que las partes demandantes «han presentado un documento para ampliar la suspensión al decreto de noviembre». El Ayuntamiento está a la espera de la resolución judicial para concretar el alcance de las medidas cautelares. El edil también ha explicado que la tramitación de la ZAS de Castaños «está bastante avanzada», aunque no ha podido precisar plazos.