Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas
Una calle en el Casco Antiguo de madrugada. Laderas del Benacantil

El juzgado no para la fiesta en el Casco Antiguo de Alicante

Los bares abren hasta las 3.30 horas de la madrugada mientras el Ayuntamiento insiste en que habrá sanciones

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:55

Comenta

La decisión del juzgado de suspender la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Casco Antiguo ha tenido su efecto en el barrio, que ha vuelto a la situación anterior a la normativa contra el ruido a pesar de la discrepancia entre hosteleros y Ayuntamiento. Los locales han mantenido este puente festivo de la Constitución y la Inmaculada el horario previo a la ZAS, hasta las 3:30 horas, mientras el equipo de gobierno asegura que la Policía Local sigue levantando actas a los establecimientos que no respetan las restricciones establecidas hasta las 1.30 horas.

El desacuerdo viene por la extensión de las medidas cautelares por parte de la jueza que instruye la demanda presentada por los establecimientos. La magistrada ha suspendido de forma cautelar la aplicación del horario de la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante antes de entrar al fondo del asunto. Sin embargo, el recurso de los hosteleros está dirigido contra la aprobación inicial en octubre de estas medidas, por lo que el Ayuntamiento considera que no afectan a la aprobación definitiva de noviembre, que consagraría los nuevos horarios.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana

El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana

Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS

Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS

La limitación de horarios en el Barrio divide a vecinos y empresarios de Alicante

La limitación de horarios en el Barrio divide a vecinos y empresarios de Alicante

Se trata de una cuestión de interpretación de las cautelares, para la que los equipos jurídicos municpiales han solicitado aclaración a la magistrada, mientras los hosteleros amplían la causa para incluir también la aprobación definitiva.

Los hosteleros apelan a la cautelar y denuncian falta de comunicación

Fabián Orozco, responsable del bar El Búnker, ha indicado que su establecimiento «ha mantenido el horario anterior porque existe una cautelar» que, según afirma, el Ayuntamiento debería respetar. Explica que los bares afectados han presentado reclamaciones y que, pese a no haber recibido sanciones, «la Policía ha acudido diariamente para levantar acta».

Orozco considera que la situación está marcada por la incertidumbre, ya que los locales «se han enterado de la aprobación de la ZAS por la prensa» y no han recibido respuesta a las alegaciones presentadas. Señala, además, que el mapa de la ZAS publicado en el acuerdo definitivo «no coincide con la descripción» y que la aplicación de horarios diferenciados en una misma calle dificulta la viabilidad de los pequeños negocios.

Mapa de la ZAS del Casco Antiguo. AA

El hostelero recuerda que el sector en el Casco Antiguo está formado mayoritariamente por pequeños establecimientos regentados por autónomos. Y asegura que la incertidumbre y las medidas «draconianas» están afectando a empresarios próximos a la jubilación e incluso a familias completas.

Según los hosteleros, la ZAS no se aplica en las zonas con mayor incidencia de ruido y no soluciona el problema: cerrar un local en una calle mientras el de enfrente permanece abierto no reduce las molestias. «Podemos tratar de adaptarnos, pero en la sociedad española la gente no sale a las 8 y vuelve a casa a las 12 solo porque algunos locales cierren», afirma Orozco.

Calles afectadas por la ZAS de Alicante

  • Plaza Quijano

  • Calle Virgen de Belén, desde el cruce con Abad Nájera hasta Padre Maltés

  • Calle San Agustín, desde la plaza Quijano hasta Montengón

  • Calle Padre Maltés, desde su conexión con Virgen de Belén y plaza Quijano

  • Calle Montengón, hasta su enlace con San Agustín

El empresario asegura que, de aplicarse el horario definitivo, su negocio se vería obligado a cerrar, al resultar inviable mantener la actividad con la licencia actual.

El Ayuntamiento mantiene la vigencia de la ZAS

En el otro lado del tablero, el coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha afirmado que el Ayuntamiento «ha continuado aplicando la ZAS y levantando actas a los incumplimientos», al considerar que el auto judicial que mencionan los hosteleros afecta únicamente al decreto del mes de octubre.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Villar ha señalado que el Consistorio «ha solicitado una aclaración al juzgado» y que las partes demandantes «han presentado un documento para ampliar la suspensión al decreto de noviembre». El Ayuntamiento está a la espera de la resolución judicial para concretar el alcance de las medidas cautelares. El edil también ha explicado que la tramitación de la ZAS de Castaños «está bastante avanzada», aunque no ha podido precisar plazos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ruta del almuerzo en Alicante: estos son algunos de los mejores bares y restaurantes
  2. 2 Los nuevos radares de Alicante registran 55 infracciones de tráfico diarias
  3. 3 Piden 60 años de cárcel para un hombre por violar en cuatro ocasiones a la hija de unos amigos en Alicante
  4. 4 La localidad alicantina que reina en Navidad
  5. 5 Este martes arranca en Alicante una huelga de médicos de cuatro días
  6. 6 Nico Espinosa vuelve a parar a la espera del parte médico
  7. 7 Alicante vivirá dos jornadas de apagones: estas son las calles afectadas por los cortes de luz
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este lunes 8 de diciembre en Alicante
  9. 9 Diez proyectos para el Alicante de 2026
  10. 10 Desmantelado un punto de venta de droga en Alicante: 700 gramos de cocaína ocultos en el butano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El juzgado no para la fiesta en el Casco Antiguo de Alicante

El juzgado no para la fiesta en el Casco Antiguo de Alicante