El Gobierno declara Alicante como 'Lugar de Memoria' por su papel en la Guerra Civil y la posguerra

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha asistido a los actos conmemorativos por la declaración de Lugar de Memoria Democrática de la ciudad de Alicante, que ha sido publicada hoy el Boletín Oficial del Estado.

Martínez ha afirmado que «la ciudad de Alicante está vinculada estrechamente a la Memoria Democrática de España a través de tres episodios especialmente significativos: el bombardeo sobre el Mercado Central el 25 de mayo de 1938, el dramático exilio a través del puerto de la ciudad, así como la tumba de Miguel Hernández».

Estos hitos constituyen, por sí solos, hechos de una singular relevancia por su repercusión en la memoria colectiva, vinculada a la represión y la violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra y la Dictadura, así como al exilio. Por esa razón se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado la declaración de Lugar de Memoria fruto del acuerdo firmado por el secretario de Estado el pasado jueves, 20 de noviembre.

El Mercado Central de la ciudad, que fue bombardeo el 25 de mayo de 1938, cuando la aviación italiana que auxiliaba al ejército sublevado lanzó hasta 90 bombas sobre el mercado, se encontraba totalmente abarrotado de gente. Las consecuencias de aquella masacre fueron 273 fallecidos y al menos 244 heridos, algunos de ellos de mucha gravedad, además de edificios destruidos o dañados.

El Puerto de Alicante se convirtió en el gran punto del exilio. Desde este lugar salieron en los primeros días los barcos Winnipeg y Marionga, con los primeros refugiados. El día 12 hizo lo propio el Ronwyn con más de 700 refugiados. El 19 el American Trader zarpó con 859, a los que se le sumaron pequeñas embarcaciones que salieron de los puertos de El Campello, La Vila Joiosa, Santa Pola y Torrevieja. A final de mes el drama humanitario se agudizó con la llegada de miles de refugiados a la ciudad escapando del avance de las tropas franquistas. Finalmente, el 28 de marzo parten los dos últimos barcos: el Maritime, con 32 pasajeros, y el Stanbrook, con 2.638 refugiados. Hoy, el acto se ha celebrado junto al busto del capitán Archibald Dickson, que capitaneó la evacuación en el Stanbrook.

El tercer enclave es la tumba Miguel Hernández, lugar de recuerdo y homenaje al poeta del pueblo que murió en la enfermería de la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942, como consecuencia de la desidia, el abandono y el maltrato recibido por parte de las autoridades franquistas.

Martínez ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la recuperación de la memoria de las víctimas de la guerra y la dictadura· en el tercer aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. También, lamentó que la Comunitat Valenciana insista en la derogación de la Ley de Memoria autonómica, «atentado contra la dignidad de las víctimas y de los familiares que aún buscan el reconocimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad y la justicia».

El secretario de Estado remarcó que el Gobierno de España seguirá el camino marcado por la ley, con las declaraciones de 'Lugares de Memoria', -que hasta el día de hoy son 19, más otros 18 expedientes ya incoados-; y con la aplicación en todo el territorio «de una ley que obedece al mandato de la ONU, al respeto de los Derechos Humanos y que defiende la dignidad de las víctimas».