La Generalitat se ofrece al Gobierno para invertir 154 millones de euros y garantizar el suministro de agua para Alicante El conseller de Agricultura indica la «urgencia» y «prioridad» de ampliar las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgeggia para incrementar los recursos hídricos disponibles

José Vicente Pérez Pardo Alicante Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:18

Alicante necesita garantizar su suministro de agua para una ciudad de 330.000 habitantes, más otros miles flotantes sean turistas o visitantes de otras poblaciones. El recorte del Trasvase Tajo-Segura, que también trae agua para consumo y no solo para agricultura, y la necesidad de no depender de una lluvia cada vez más escasa obliga a tomar medidas. La reutilización de aguas residuales a través de las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgeggia, el conocido 'Proyecto Vertido Cero', permitiría que Alicante incremente los recursos hídricos disponibles para atención de las demandas las actuales demandas de consumo humano sin depender de otros cauces, ya sean pluviométricos o de aportaciones externas.

La Entidad Pública de Saneamiento (Epsar) ya ha invertido 27 millones de euros en las depuradoras de Orgeggia y Rincón de León, en la capital provincial, para reutilizar aguas residuales para su uso en riegos o agricultura. Esto conlleva muchas ventajas, ya que permite usar estos caudales de agua dulce para consumo humano. Pero se ofrece al Gobierno central, que es el competente, a invertir otros 154 millones de euros para completar el 'Proyecto Vertido Cero' para garantizar las demandas actuales de agua para Alicante.

De esta forma, el conseller Miguel Barrachina se ha dirigido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ofreciéndole un convenio de colaboración para completar las obras necesarias en las depuradoras de Alicante para reutilizar hasta 27 hectómetros cúbicos anuales. Estos trabajos son competencia exclusiva del Gobierno central, pero la Administración autonómica recuerda que son «urgentes» y «prioritarios», según la Ley 11/2005 que derogó el Plan Hidrológico Nacional de 2001, aquel del trasvase de Ebro, entre otras actuaciones.

27 hectómetros cúbicos se reutilizarían al año con el 'Proyecto Vertido Cero'

Entre los proyectos incluidos están una planta de regeneración y otra de desalinización para mezclar agua salada y dulce para conseguir que sea apta para riego en jardines, por ejemplo. También se incluye una planta fotovoltaica capaz de suministrar la energía que necesitan las depuradoras.

El Ejecuivo central todavía no ha completado el 'Proyecto Vertido Cero', lo que «supondría un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la UE pedirá explicaciones y requerirá su cumplimiento», advierte el conseller Barrachina, por lo que la Generalitat ha decidido ir por delante. Las necesidades de Alicante crecen, en la medida que aumenta su población, a la vez que se recortan las aportaciones externas como el Trasvase Tajo-Segura y el cambio climático hace disminuir cada vez las lluvias en la provincia. Por todo ello, es necesario completar estos trabajos en las depuradoras, entienden desde la Generalitat.

Estos trabajos conllevan beneficios medioambientales adicionales, ya que permitirían reducir las emisiones marinas y acabar con la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, caso de Monte Orgeggia. En cualquier caso, indican desde la Conselleria, supone una mejora extraordinaria respecto a la seguridad de suministro ya que se garantiza en acceso al recurso sin estar sometido a la pluviometría de cada año o a decisiones de los organismos competentes