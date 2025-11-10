Estudiantes de Alicante lideran proyectos científicos para frenar el cambio climático desde las aulas El Limonar International School Villamartín impulsa un grupo de sostenibilidad que promueve acciones ambientales y conciencia ecológica en el alumnado

Ismael Martinez Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:49

Cada 10 de noviembre, Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, recordando que el conocimiento científico es clave para construir sociedades más sostenibles y prevenir conflictos derivados de la escasez de recursos o el impacto ambiental. En este contexto, El Limonar International School Villamartín, en San Miguel de Salinas, ha puesto en marcha un grupo de sostenibilidad liderado por el alumnado que diseña y aplica medidas para reducir el impacto ambiental del centro y fomentar la conciencia ecológica.

Entre las primeras acciones acordadas destaca la reducción del desperdicio alimentario en el comedor escolar. Los estudiantes han propuesto ajustar las porciones, crear recetas de aprovechamiento y realizar auditorías mensuales del residuo generado, cuyos resultados se expondrán públicamente para promover la sensibilización colectiva. Además, el colegio dispone de un jardín de hierbas ecológico cultivado por el propio alumnado, con especies seleccionadas por su valor nutricional y terapéutico.

El ahorro energético constituye otro de los ejes principales del proyecto. El grupo ha elaborado cartelería informativa para recordar el apagado de luces, aire acondicionado y pizarras digitales cuando no se utilizan. También prevén realizar un seguimiento del consumo eléctrico del centro con el fin de evaluar el impacto de sus medidas y proponer nuevas estrategias de eficiencia.

Asimismo, los estudiantes impulsan acciones de economía circular, como un intercambio de ropa y objetos reutilizables, donaciones solidarias asociadas a jornadas de no-uniforme, retos semanales que fomentan el uso de botellas reutilizables y campañas de limpieza dentro y fuera del colegio para mantener un entorno saludable.

La directora de Secundaria y Bachillerato del centro, Catherine Hill, destaca que «el alumnado comprende que la ciencia no solo responde preguntas, también mejora vidas. Cuando investigan, miden, comparan y plantean soluciones, descubren que pueden actuar sobre el mundo que les rodea. Cuidar los recursos y pensar en quienes más sufren los efectos de la crisis climática es una manera directa de construir paz».

Estas iniciativas se enmarcan en el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033) impulsado por Naciones Unidas, que subraya la importancia de implicar a la juventud en los desafíos científicos globales. Desde proyectos locales como los de ELIS Villamartín hasta la cooperación internacional, la ciencia se consolida como una herramienta de transformación social al alcance de las nuevas generaciones, fomentando la participación, la responsabilidad y la paz.