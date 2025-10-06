Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Recreación del pabellón frente a Casa del Mediterráneo. Casa Mediterráneo

'Espartal': el pabellón efímero que solo se podrá ver en Alicante durante unas semanas

La construción se levantará en una plaza de la ciudad con motivo del Festival de Arquitectura Urbana TAC! 2025

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:59

Alicante vivirá durante los próximos días un acontecimiento único de arquitectura efímera urbana. En el marco del Festival de Arquitectura Urbana TAC! 2025 la plaza del Arquitecto Miguel López, frente a Casa Mediterráneo, se convertirá en la muestra perfecta de la recuperación del uso de materiales tradicionales para la construcción con la instalación del pabellón 'Espartal'.

Se trata de una muestra de construcción hecha y pensada para la ciudad que podrá vistarse entre el 17 de octubre y el 14 de noviembre. Una vez pasado el festival desaparecerá para siempre y solo quedará en la memoria y las fotografías de los alicantinos que se acerquen a conocerlo.

Planos del proyecto.
Este mismo lunes, 6 de octubre comenzará la construcción que los alicantinos podrán seguir en directo acercándose cada día a ver los avances de esta obra. Está compuesta por unas estructuras de metal en las que el esparto irá trenzado rama a rama.

El esparto como material de futuro

Espartal es una propuesta arquitectónica de los estudios ELE Arkitektura y GA Estudio, junto a los arquitectos Florencia Galecio y Juan Gubbins (y con la colaboración de Xaviera Gleixner) que busca revalorizar el uso del esparto, un material tradicional en las zonas mediterráneas actualmente casi en desuso.

El pabellón surge como una propuesta arquitectónica que revaloriza el uso del esparto, un material tradicional mediterráneo, y lo convierte en un elemento innovador capaz de filtrar la luz y generar confort térmico en condiciones climáticas extremas.

El diseño plantea un «cielo suspendido» de esparto que filtra la luz, generando una sombra densa que aporta confort térmico y modifica el microclima de la Plaza Arquitecto Miguel López, frente a Casa Mediterráneo. Además, Espartal pretende conectarse con el paisaje agrícola circundante, recuperar la cultura material local y promover un ciclo ecológico más consciente del uso de materiales.

Recreación del 'Espartal'.
El 'Espartal' es el proyecto ganador de un festival que ha reunido 106 propuestas, y su jurado —presidido por Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura— ha valorado especialmente el carácter contextual de las intervenciones propuestas, su conexión con el entorno urbano y social, y la apuesta por materiales locales, el reciclaje y la sostenibilidad. Cada equipo ganador recibirá una dotación de 15.000 € más un presupuesto de ejecución estimado de 90.000 € para la construcción de sus respectivos pabellones.

Festival de Arquitectura Urbana TAC! 2025

Este evento convertirá la Casa del Mediterráneo en el epicentro de la ciudad con actividades relacionadas con la arquitectura. El evento, organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana junto a la Fundación Arquia, en colaboración con las ciudades sede, tiene como objetivo impulsar el talento de jóvenes arquitectos menores de 45 años a través del diseño de pabellones temporales que acojan actividades culturales y lúdicas.

En el marco del TAC! 2025 también destaca el pabellón De Roca Madre, que se instalará en noviembre en Plaza Stagno, Las Palmas de Gran Canaria, un pabellón que combina piedra volcánica local con plásticos reciclados, invitando a reflexionar sobre la relación entre la acción humana y la ecología.

Con esta iniciativa, Casa Mediterráneo refuerza su papel como plataforma de diálogo cultural y creativo, situando a Alicante en el epicentro del debate sobre el futuro de la arquitectura, la sostenibilidad y la vida urbana en el Mediterráneo. Durante un mes, la ciudad se convierte en un espacio de innovación abierta, accesible a toda la ciudadanía, en el marco de un evento excepcional por su carácter urbano, social y sostenible.

