Mucho más que un destino de playa: Alicante es pura cultura

Cuando pensamos en la ciudad de Alicante, a la cabeza nos viene su agradable tiempo, su playa, lo pintorescas que son sus calles y, obviamente, su gastronomía. No es para menos: por algo Alicante ha sido escogida como Capital Española de la Gastronomía 2025. La ciudad atesora infinidad de bares y restaurantes que ponen en el centro el producto local y entremezclan la tradición y la vanguardia.

No obstante, Alicante es mucho más que sol, playa y buena comida. Alicante también es pura cultura. La ciudad atesora entre sus calles una enorme variedad de museos, galerías de arte y centros culturales que ponen en evidencia algo muy claro: es el lugar idóneo para una escapada en otoño.

No obstante, Alicante es mucho más que sol, playa y buena comida. Alicante también es pura cultura. La ciudad atesora entre sus calles una enorme variedad de museos, galerías de arte y centros culturales que ponen en evidencia algo muy claro: es el lugar idóneo para una escapada en otoño.

El MACA: historia artística de Alicante

En el centro histórico de la ciudad, frente a la monumental basílica de Santa María, se alza el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el imponente edificio construido en el siglo XVII como depósito de trigo que hoy alberga algunas de las exposiciones más importantes de la ciudad. Cuenta con una sala de exposiciones temporales y cuatro salas con exposiciones permanentes.

Actualmente y hasta el 25 de enero de 2026, se puede visitar 'Juana Francés: La construcción de una artista moderna (1945-1956)', una muestra que navega por los orígene de la pintura de prolífica artista: sus años de formación, su etapa figurativa más simbolista y su transición al arte abstracto. En sus obras ahonda en temáticas de suma actualidad como la maternidad o la espiritualidad.

Los asistentes también tendrán el privilegio de visitar las dos obras que expone el MACA hasta enero de 2026 de la artista Sonia Delanunay, dentro del programa 'Contexto Vanguardia'. En estas obras, convive la diversidad de técnicas empleadas, desde el collage hasta la litografía y las técnicas textiles.

Además de esto, el MACA dispone de varios fondos de exposición permanente que recorren las principales corrientes de arte del siglo XX. Una de ellas, donada por Eusebio Sempere a la ciudad, consta de la friolera de 177 piezas entre pinturas, esculturas y dibujos de los más grandes artistas de la modernidad y las vanguardias del pasado siglo.

El MARQ y su exposición permanente

El Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) tiene en su interior una interesantísima exposición permanente que resulta didáctica y rigurosa, pero a la vez divertida y espectacular. De hecho, más que una exposición, se trata de un viaje histórico a lo largo y ancho del paisaje alicantino a lo largo de la Prehistoria, la Cultura Íbera, la Cultura Romana, la Edad Media, la Edad Moderna y la Contemporánea.

Una de las claves de esta exposición es que la diferencia de otras es que permite conocer el método arqueológico. Las salas de Arqueología de Campo, la de Arqueología Urbana y la de Arqueología Subacuática ofrecen diversidad de escenografías, recursos audiovisuales y propuestas interactivas que ponen al alcance de los visitantes la posibilidad de descubrir el pasado de manera enriquecedora e interesante. A través de este enlace, puedes acceder a todas sus audioguías.

El MUBAG, un museo en presente continuo

En el Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) cuentan con multitud de exposiciones de gran interés. 'Un mundo como el nuestro', de Pablo Genovés, es una muestra fotográfica que fusiona piezas del museo y elementos de Alicante invitando a descubrir detalles ocultos en un recorrido visual de lo más contemporáneo.

Otra muestra interesante es el homenaje al artista Lorenzo Aguirre a través de 'Alicante en tiempos de Aguirre', una muestra que contextualiza la obra del artista en la vibrante vida alicantina de su tiempo, junto a artistas de la talla de Pericás, Varela o Guillén.

Por otro lado, 'La captura del tiempo en la obra de Didier Petit' muestra parte de la obra del pintor francés en su paso por Alicante, narrando la evolución del paisaje cultural de la ciudad e incorporando algunas de las primeras fotografías del siglo XX.

El MUBAG cuenta también con una exposición permanente que recorre el siglo XIX. Bajo el nombre 'La colección de la luz', rinde homenaje a los artistas cuya obra marcó la historia de Alicante. Desde Antonio Gisbert a Joaquín Agrasot, pasando por Emilio Sala o Lorenzo Casanova. Más de ochenta obras que recorren las numerosas técnicas y temáticas que se desarrollaron en el panorama artístico español del siglo XIX.

Museu de Fogueres

El Museu de Fogueres muestra, a través de documentos, trajes, fotografías y otros elementos, el origen y la evolución de Les Fogueres de Sant Joan, una celebración que desde su creación en 1928 se ha consolidado como una de las principales señas de identidad popular de la ciudad. En 1983 obtuvo el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, y en 2013 fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial.

El propósito del Museu es que cada visitante, al finalizar su recorrido, pueda formarse una visión lo más completa posible no solo sobre el significado de estas fiestas en la vida de la ciudad, sino también sobre todos aquellos aspectos que las hacen tan atractivas, alegres y participativas.

Entre las piezas más destacadas se encuentran los Ninots Indultats, cedidos por sus respectivas Hogueras a lo largo de los años. Estas figuras, salvadas de las llamas por votación popular, son reconocidas por su gran valor artístico.

A través del recuerdo histórico y la evocación de sus principales expresiones plásticas, estéticas y festivas, el Museu de Fogueres invita a sus visitantes a apreciar la riqueza de esta tradición, actuando además como un escaparate permanente de la relevancia de nuestra Fiesta Oficial, declarada de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural.

El nuevo Museo de Las Cigarreras

El año 2026 será importante para el panorama artístico y cultural alicantino, pues acogerá la inauguración del Museo Internacional de Las Cigarreras, que promete albergar colecciones de primer nivel.

Entre las muestras que ya están confirmadas, está la colección privada de la Casa de Alba, de un elevadísimo valor. También habrá exposiciones de Balenciaga, Sorolla y, por otro lado, de impresionistas de la talla de Marc Chagall, Toulouse-Lautrec y Modigliani.

