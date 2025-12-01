Desahucian a una familia vulnerable con hijos menores en Alicante Los agentes de policía han ejecutado el lanzamiento este lunes en Ciudad de Asís ante la presencia de un grupo de activistas

Pau Sellés Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:11 | Actualizado 17:11h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han desahuciado este lunes a una familia vulnerable de su vivienda ubicada en la zona de Ciudad de Asís. La acción se ha ejecutado tras la denuncia que ha interpuesto la entidad bancaria propietaria del inmueble.

Activistas del Sindicat de Barri de Carolinas se han concentrado frente a la vivienda objeto del desahucio. Los activistas han dialogado con los agentes policiales, pero no han ofrecido mayor resistencia para evitar el desalojo de la familia en cuestión, que tiene dos hijos menores.

1 /

«Los sindicatos de vivienda han tenido conocimiento del lanzamiento en el último momento, pero aun así varias compañeras acudirán sobre las 9:30 horas para intentar frenarlo mediante la negociación con la comitiva judicial y la propiedad», informaba el sindicato a través de sus redes sociales pocas horas antes de la ejecución.

Temas

familia

desahucio

Vivienda