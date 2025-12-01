Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Activistas y policías dialogan de manera previa a que se ejecute el desahucio. Shootori

Desahucian a una familia vulnerable con hijos menores en Alicante

Los agentes de policía han ejecutado el lanzamiento este lunes en Ciudad de Asís ante la presencia de un grupo de activistas

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:11

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han desahuciado este lunes a una familia vulnerable de su vivienda ubicada en la zona de Ciudad de Asís. La acción se ha ejecutado tras la denuncia que ha interpuesto la entidad bancaria propietaria del inmueble.

Activistas del Sindicat de Barri de Carolinas se han concentrado frente a la vivienda objeto del desahucio. Los activistas han dialogado con los agentes policiales, pero no han ofrecido mayor resistencia para evitar el desalojo de la familia en cuestión, que tiene dos hijos menores.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

«Los sindicatos de vivienda han tenido conocimiento del lanzamiento en el último momento, pero aun así varias compañeras acudirán sobre las 9:30 horas para intentar frenarlo mediante la negociación con la comitiva judicial y la propiedad», informaba el sindicato a través de sus redes sociales pocas horas antes de la ejecución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello a un hombre en patinete en la avenida de Novelda de Alicante
  2. 2 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  3. 3 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  4. 4 Una ingenua expulsión salva al Hércules de Beto en Tarragona (2-2)
  5. 5 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 30 de noviembre en Alicante
  6. 6 Hallan un cadáver en el río Segura a su paso por Orihuela
  7. 7 Alicante encara el final del año con una nueva subida del alquiler que deja los precios en máximos históricos
  8. 8 El centro veterinario que cuida a los perros policía de Alicante: 15 años de operaciones, urgencias y lealtad
  9. 9 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS
  10. 10 Cuenca y Rovira, los próximos en pasar por la comisión de la dana en el Congreso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Desahucian a una familia vulnerable con hijos menores en Alicante

Desahucian a una familia vulnerable con hijos menores en Alicante