Operador de Verisure, empresa que se instalará en Alicante. TA

La compañía líder en seguridad abre nuevo centro tecnológico en Alicante

Verisure espera contar con 200 empleados en la ciudad, muchos de ellos ingenieros

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

Verisure, compañía de servicios de seguridad con monitorización profesional en Europa y Latinoamérica de la que forma parte Securitas Direct, ha anunciado la apertura de una sede tecnológica adicional en Alicante, que complementará sus centros tecnológicos existentes en Ginebra (Suiza), Malmö (Suecia) y Madrid.

El nuevo centro acogerá una variedad de puestos de IT y desempeñará un papel importante en el apoyo a la organización tecnológica global de Verisure, complementando a los equipos existentes de más de 1.700 tecnólogos en todo el mundo.

Las nuevas instalaciones se localizarán inicialmente en una oficina temporal en la Universidad de Alicante antes de trasladarse a una sede permanente en 2026. La compañía tiene previsto contar con un equipo reducido en funcionamiento a finales de 2025 y su objetivo es realizar una implantación gradual con el objetivo de llegar a contar en la ciudad con 200 trabajadores de un perfil alto, ingenieros en su mayor parte.

La apertura de este centro refleja el compromiso de la compañía de seguir invirtiendo en tecnología e innovación como estrategia clave de diferenciación, según las mismas fuente que han añadido que «mejorará aún más las capacidades tecnológicas globales del Grupo y contribuirá a atraer al mejor talento para apoyar las actividades tecnológicas y el crecimiento continuo de la compañía».

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha explicado que «el nuevo centro de innovación del grupo Verisure en Alicante viene fundamentada en la disponibilidad de talento surgido en nuestras universidades y en la posibilidad de atraer perfiles de otros países por las excelentes condiciones de vida, envidiables conexiones aéreas y la coexistencia de multitud de nacionalidades».

Barcala ha explicado que «desde el Ayuntamiento hemos estado acompañado en todo momento a la mercantil en la búsqueda de ubicaciones. La decisión final de la instalación en el Parque Científico de Alicante ha sido precedida de sucesivas reuniones en las que han intervenido las direcciones generales de los órganos directivos de la Universidad y del Parque Científico para conciliar las necesidades de la empresa con la adecuación de usos del espacio».

«La ubicación del centro de innovación de Verisure refuerza el ecosistema tecnológico alicantino y es un espaldarazo a la estrategia municipal Alicante Futura en su vertiente de atracción de empresas de NNTT, refrendando la consideración de Alicante como una de las capitales de innovación europea», ha resaltado finalmente el alcalde.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Cristina Rivas, directora de tecnología de Verisure, ha comentado que «esta inversión respalda la estrategia a largo plazo de Verisure para fortalecer nuestras capacidades tecnológicas y reafirma nuestro compromiso de mantenernos a la vanguardia de la innovación en el sector de la seguridad profesional. Esperamos integrarnos en la próspera comunidad tecnológica de Alicante, con sus universidades de prestigio y excelentes conexiones de transporte».

