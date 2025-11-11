El centro de mayores de Plaza América podría reabrir pronto: el Ayuntamiento ya tiene un nuevo local El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha avanzado la propuesta de un nuevo inmueble que debe contar con el visto bueno de Conselleria

Adrián Mazón Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 18:05

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un paso importante para recuperar el centro de mayores de Plaza América, cerrado desde hace meses, al localizar un nuevo local que podría albergar las actividades del colectivo de personas mayores del barrio.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha confirmado que el Consistorio ya ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta que se trasladará a la Conselleria de Servicios Sociales para su evaluación y aprobación definitiva.

Sobre su ubicación o características, el edil ha preferido mantener silencio con el fin de anunciar la ubicación definitiva en caso de contar con el visto bueno de la Generalitat. Eso sí, «el tema está avanzado», ha mantenido este martes.

La reapertura del centro es una reivindicación vecinal desde que las antiguas instalaciones cerraron, lo que dejó sin un punto de encuentro a decenas de personas mayores que participaban en talleres, actividades y reuniones.

El Ayuntamiento ha trabajado durante las últimas semanas en la búsqueda de alternativas viables para recuperar este servicio demandado por las personas mayores de la ciudad.

Así, una vez que la Generalitat dé su visto bueno, el Ayuntamiento de Alicante iniciará los trámites de adecuación y equipamiento para que el centro pueda reabrir en el menor tiempo posible.