Luis Barcala en un Pleno Municipal. Shootori

Barcala subraya que la dirección nacional del PP tiene la «responsabilidad» de proponer al sustituto de Mazón

No se pronuncia sobre posibles candidatos y aboga por «seguir trabajando» en la reconstrucción como «prioridad absoluta»

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:09

El alcalde de Alicante y presidente local del PP, Luis Barcala, ha subrayado que la dirección nacional de la formación 'popular' tiene la «responsabilidad» de proponer al candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

De esta forma lo ha señalado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un foro sobre turismo, movilidad y servicios, una semana después de la dimisión de Mazón como jefe del Consell.

Preguntado por posibles candidatos como el síndic del PP en Les Corts y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, el primer edil de Alicante ha asegurado que «no» va a entrar en valoraciones de nombres. «Entre otras cosas, porque no me corresponde. Insisto, la dirección nacional es quien tiene esa responsabilidad y quien está haciendo ese trabajo», ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que la dirección del partido «está llevando a cabo todos los contactos que sean necesarios» y que está esperando «sencillamente» a que «con la mayor rapidez se despejen todas las incógnitas».

Así, ha pedido «seguir trabajando» en la «prioridad absoluta» que supone la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024: «Nada puede paralizarse por ningún proceso de ningún tipo y, nosotros, colaborando como nos corresponde, como ayuntamiento, con el Consell y con la Generalitat Valenciana».

