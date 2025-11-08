El Ayuntamiento de Alicante media en 442 conflictos vecinales en la Zona Norte en seis meses El servicio gratuito realiza seis mil intervenciones de asesoramiento en una de las partes más vulnerables de la ciudad

El concejal de Planes Estratégicos, Antonio Peral, reunido con los técnicos en la Casa de la Festa.

Todo Alicante Alicante Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:47

El Ayuntamiento de Alicante cuenta con un servicio gratis creado para ofrecer asesoramiento jurídico, mejorar la convivencia vecinal y apoyar la gestión comunitaria en la zona Norte que facilita el acceso a recursos municipales y en los primeros seis meses del año ha crecido y ofrecido más de 6.000 atenciones.

El concejal de Planes Estratégicos, Antonio Peral, ha mantenido una reunión en la Casa de la Festa con las diferentes áreas municipales, departamentos y centros implicados con el objetivo de incrementar la coordinación y facilitar un mayor acceso a los recursos del Ayuntamiento. Así como mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en los barrios de la zona Norte, reforzar el acompañamiento y consolidar el trabajo en red.

Concretamente, los datos de este año ponen de manifiesto que este servicio ha actuado en un total de 2.488 atenciones directas en comunidades y realizado 441 asesoramientos jurídicos y orientaciones, mediando en 442 conflictos. La cifra total de usuarios atendidos ha crecido ya que comparativamente en 2024 se atendió a 8.834 personas, y en los primeros seis meses ya se ha ofrecido servicio a unas 6.000 personas.

El edil Antonio Peral ha destacado que «este servicio lleva más de 13 años funcionando de forma muy efectiva ofreciendo un apoyo y acompañamiento en la zona Norte a sus vecinos que sigue creciendo para mejorar la calidad de vida en estos barrios y facilitarles un mayor acceso a los recursos municipales».

Este equipo realiza un trabajo de mediación muy arraigado en los barrios de zona Norte, y en los primeros seis meses se ha ofrecido asesoramiento y atendido a cerca de 600 consultas jurídicas de mediación, juntas e intervención, mediado en 442 conflictos vecinales, preparado 165 juntas comunitarias, acompañado a 60 personas, ofrecido más de 700 asistencias a reuniones, documentación y coordinación con profesionales, así como otras intervenciones.

Entre los asistentes que acudieron a la reunión se encuentran técnicos de las concejalías de Bienestar Social, Derechos Públicos, Vivienda, Urbanismo, Seguridad, Educación, Medio Ambiente, Sanidad, Protección Animal, Limpieza, así como del Cuerpo de Policía Local y Nacional, y de Aguas de Alicante.