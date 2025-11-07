Alicante es reconocida por su labor como Capital Española de la Gastronomía con motivo del Día de la Hostelería El acto se ha celebrado este viernes en Palacio El Portalet con la asistencia de la concejala, Lidia López y las asociaciones del sector

El Ayuntamiento de Alicante ha recibido este viernes un reconocimiento por su labor como Capital Española de la Gastronomía con motivo del Día de la Hostelería en un acto organizado por Makro y Hostelería de España y celebrado en el Palacio El Portalet en el que se ha rendido homenaje a los hosteleros con la lectura de un manifiesto de apoyo al sector. La concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, abrió el acto destacando la importancia de la hostelería «que es motor económico de progreso de Alicante y logra con su talento y profesionalidad situar a nuestra ciudad como un referente internacional gastronómico y modelo que impulsa el turismo, genera empleo y proyecta nuestra imagen como Capital Española de la Gastronomía».

El acto ha contado con la presencia del director de Makro Alicante, Sergio Boj, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, y la presidenta de la asociación Provincial de Empresas de Hostelería de Alicante (APEHA), María del Mar Varela, que han recibido un reconocimiento y realizado la lectura de un manifiesto en el que se reivindica la importancia del sector en nuestra cultura y economía. Así como también acudieron el presidente de la asociación de Profesionales de Sala y Bar de Alicante, Manuel Vera, el director del CDT, Antonio Crespo, y la chef de Mujeres en Gastronomía, Rocío Riquelme.

«Cada uno de los profesionales de toda la cadena representa un ejemplo de esfuerzo y compromiso porque hablar de hostelería es hacerlo de nuevas oportunidades, calidad, cercanía, sostenibilidad, innovación y futuro en nuestra ciudad. Ellos han demostrado en los momentos más complicados saber adaptarse, reinventarse y levantarse posicionando con más fuerza al sector», ha resaltado Lidia López en su intervención.

Ampliar La concejala Lidia López. AA

En la edición de este año se ha celebrado el reconocimiento a la hostelería bajo el lema «10 años celebrando la Hostelería», y numerosas ciudades españolas se han sumado a estos actos de homenaje con el objetivo de reconocer el trabajo realizado por los profesionales hosteleros, que hacen del sector uno de los principales motores económicos de España.

La presidenta de la asociación Provincial de Empresas de Hostelería de Alicante, María del Mar Varela, agradeció al Ayuntamiento por «su implicación, dedicación y trabajo constante a favor del sector que es cultura, convivencia y la mejor carta de presentación de nuestra ciudad, y por escuchar siempre, apoyar y acompañar a los profesionales de la hostelería en cada paso».

Por su parte la presidenta de la asociación de Restaurantes de Alicante, Gabriela Córdoba, señaló que «Alicante Capital Española de la Gastronomía debe ser el pistoletazo de salida para que de verdad nos creamos que en Alicante se come muy bien, tenemos una gastronomía excepcional y ha sido la oportunidad para que la gente de fuera conozca nuestra cocina alicantina y debemos seguir en este camino dándola a conocer para promocionarla».

Asimismo, el director de Makro Alicante, Sergio Boj, ha afirmado que «en Makro conocemos de primera mano el trabajo que realizan los profesionales del sector, su vocación de servicio sea cuales sean las circunstancias. La hostelería es un sector muy exigente para quien trabaja en él, detrás de una barra o de una mesa hay mucho trabajo invisible, por eso llevamos diez años reconociendo su labor».

La hostelería es un motor esencial de nuestra economía: más de 300.000 establecimientos dan trabajo a dos millones de personas en algunos momentos del año y aporta el 6,7% del PIB nacional. Todas ellas cada día contribuyen a la economía y, sobre todo, trabajan para ser un verdadero vertebrador social.