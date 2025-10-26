Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Coca de mollitas gigante en Alicante. AA

Alicante, protagonista en la feria Gastrónoma

Un showcooking de Nanín Perez y masterclass de Jorge Guardiola con la mejor coca de mollitas de la ciudad forman parte de la programación en el certamen el 28 de octubre en Valencia

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:00

Comenta

La gastronomía de Alicante está de moda. La ciudad ha sido capital Española de la Gastronomía 2025 y con ese título acude a la Feria del Mediterráneo 'Gastrónoma' el próximo martes 28 de octubre en Valencia. Así la cocina de la ciudad contará con un programa especial organizado en el stand L`Exquisit Mediterrani central en el que se cocinará un showcooking de Nanín Perez con cuatro magníficas propuestas elaboradas de tesoros de nuestra tierra y mar. Así como estará presente en el espacio de Pan de verdad con una Masterclass a cargo de Hermanos Guardiola, ganador de la mejor coca de mollitas de Alicante.

La concejala de Hostelería, Lidia López, ha resaltado que «Alicante este año tiene especial protagonismo como Capital Española de la Gastronomía y mostrará la excelencia de sus cocineros y restaurantes en este escaparate que es uno de los más importantes del mediterráneo con la excepcional calidad de nuestros productos y cocina».

El Ayuntamiento de Alicante a través de la concejalía de Hostelería ha preparado este programa que se iniciará el 28 de octubre a las 10:30 horas, en el espacio de Pan de verdad, con una Masterclass a cargo de Jorge Guardiola, el horno tradicional Hermanos Guardiola que fue fundado en 1972 y cuenta con 7 establecimientos en la ciudad de Alicante.

El horno Guardiola fue el ganador el pasado fin de semana del premio de la mejor coca de mollitas de Alicante, y llevará a la feria también una degustación de coca de mollitas tradicional y con chocolate.

Por su parte sobre las 14 horas en el escenario central de L`Exquisit Mediterrani, el chef Nanín Perez, del restaurante Plëgat, realizará un showcooking con cuatro magníficas propuestas elaboradas con tesoros de nuestra tierra y mar con su menú «Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025» que cocinará un salmonete de caldero de Alicante, cocido frio de Santa Pola, tartar de salchicha de pinoso y una coca amb tonyina de almadraba.

