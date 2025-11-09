Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Presentación del mapa de recursos. AA

Alicante impulsa un Mapa de Recursos de Empleo para mejorar la conexión entre ciudadanía y empresas

El Ayuntamiento impulsará la creación de una herramienta digital que reunirá toda la oferta formativa y laboral de la ciudad.

Alicante

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:28

El Observatorio del Pacto Territorial por el Empleo de Impulsalicante ha iniciado la segunda fase de su Laboratorio de Nuevas Estrategias de Futuro 2025-2026, un proyecto que nace con una meta clara: crear un Mapa de Recursos de Empleo de la ciudad de Alicante. Esta iniciativa, enmarcada en el programa Empace de la Conselleria de Economía Sostenible y financiada por Labora, busca impulsar la innovación en las políticas locales de empleo y fortalecer el desarrollo económico sostenible.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha destacado que «con este proyecto reafirmamos el compromiso con la innovación, la generación de conocimiento y la mejora de las oportunidades laborales en el municipio».

El nuevo Mapa de Recursos de Alicante permitirá reunir en una única plataforma toda la información sobre portales de empleo, programas de formación, servicios de orientación laboral y demandas del tejido empresarial local. El objetivo es facilitar a la ciudadanía un acceso rápido y claro a los recursos que mejoren su empleabilidad, a través de la web de Impulsalicante.

Además, el Observatorio trabajará en la dinamización de entidades sociales y empresariales, con el fin de reforzar la colaboración público-privada y promover un desarrollo local más participativo y sostenible.

En este nuevo periodo de trabajo, el Observatorio ha presentado su equipo y líneas estratégicas en la asamblea de la Red Empleo de Alicante, celebrada el pasado 15 de octubre.

El proyecto, bajo el título «Observatorio de Estrategias del Pacto Territorial por el Empleo de la ciudad de Alicante», combina la evaluación constante de las acciones del Pacto con la creación de nuevas estrategias participativas que permitan adaptar las políticas de empleo a los retos del futuro.

