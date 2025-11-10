Alicante impulsa la formación en inteligencia artificial para modernizar la hostelería local Más de cincuenta empresarios han participado en una jornada organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Restaurantes de Alicante para aplicar la IA a la gestión de sus negocios

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:29

Alicante ha dado este lunes un nuevo paso en su apuesta por la innovación aplicada al sector gastronómico. Más de cincuenta empresarios de hostelería han participado en una jornada sobre inteligencia artificial organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) para aprender a incorporar herramientas digitales que mejoren la gestión, aumenten las ventas y optimicen recursos.

La concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, ha inaugurado la sesión celebrada en el Hotel Hospes Amérigo, donde ha subrayado que la IA «llega para sumar, reforzar y liberar tiempo», permitiendo que cada establecimiento «pueda centrarse en lo que lo hace único».

«La inteligencia artificial no viene a sustituir el talento humano, sino a potenciarlo. La combinación de tradición gastronómica, talento profesional y herramientas digitales permitirá que Alicante siga liderando el sector», ha destacado la edil, que ha recordado que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía 2025.

La iniciativa, subvencionada por el Ayuntamiento dentro de la estrategia Alicante Futura, busca acercar la tecnología al tejido empresarial y consolidar a la ciudad como referente de la innovación turística y gastronómica.

Durante la jornada, los asistentes han conocido casos prácticos de cómo la inteligencia artificial puede anticipar la demanda, reducir desperdicios, ajustar compras o diseñar cartas más eficientes. También se ha puesto el foco en la personalización de la experiencia del cliente, la fidelización y la sostenibilidad de los negocios.

Ampliar La concejala Lidia López. AA

Entre los ponentes han participado el experto internacional en IA y tecnologías emergentes Lasse Rouhiainen y el director de Gastrouni, Óscar Carrión, especialista en formación directiva para el sector Horeca.

La presidenta de ARA, Gabriela Córdoba, ha agradecido la implicación municipal en este proyecto y ha anunciado que esta será «la primera de muchas jornadas para situar a la hostelería alicantina en la vanguardia de la innovación».

«Nuestra hostelería brilla y debemos acompañarla en su transformación digital, con formación y herramientas que nos preparen para el futuro», ha afirmado Córdoba.

Desde el Ayuntamiento han avanzado que seguirán impulsando jornadas, programas de acompañamiento y formación tecnológica para que los negocios locales puedan crecer e integrar soluciones de IA en su día a día.