Vicente Castelló, en su restaurante Nou Manolín. Miriam Gil Albert

Alicante cambia la calle del Nou Manolín en honor a su fundador Vicente Castelló

El Ayuntamiento renombra el vial de la mítica barra alicantina, hasta ahora Villegas, por Restaurador Vicente Castelló

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:01

Alicante va a otorgar uno de sus mayores honores de la ciudad a Vicente Castelló, restaurador y fundador del Nou Manolín, con la concesión de su nombre a un vial de la ciudad. No será uno cualquiera, sino precisamente en la que se ubica la mítica barra, considerada como la mejor del mundo. Localizada en la calle Villegas, ahora se transformará el identificativo por el de Restaurador Vicente Castelló.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local el cambio de denominación a petición de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, a la que se han adherido el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y una veintena de entidades de la patronal empresarial y hostelera, así como restauradores y grupos hosteleros de referencia de la ciudad.

Vicente Castelló Pérez nació en Alicante en 1938. Desde el inicial Manolín, en la plaza de España, ha creado el Grupo Gastronou, con varios establecimientos en la ciudad como Piripi. Pero, sin duda, el emblema es su restaurante Nou Manolín, ubicado en la calle que llevará el nombre del restaurador alicantino. Creado en 1972, aquí se fraguó el concepto de 'barra' que ha servido de inspiración a muchos, entre ellos Joël Robuchon, el hombre con más estrellas Michelin del mundo.

El concepto de cocina abierta, donde el comensal ve desde su asiento cómo le preparan la comida y se la sirven, supuso una revolución en la gastronomía. El Nou Manolín es, desde hace 53 años, símbolo de la mejor gastronomía de Alicante con el mejor producto. De ahí que el Ayuntamiento haya concedido esta distinción justo cuando la ciudad es Capital Española de la Gastronomía.

Enamorado y embajador de Alicante desde su negocio, Castelló cuenta con múltiples distinciones: Premio Magistral de Hostelería, Premio Importante del Diario Información, Medalla de Plata al Turismo concedida por la Diputación Provincial de Alicante, Premio AEFA 2003, concedido por la Asociación Provincial de la Empresa Familiar de Alicante, Medalla de Oro al Trabajo concedida por el Rey Don Juan Carlos I en 2004, Premio Nacional de Gastronomía en la categoría de «Toda una vida», concedido por la Real Academia de Gastronomía en 2018, y Premo 'Historias con Delantal' a la trayectoria, concedido por TodoAlicante en 2024.

