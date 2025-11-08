Alicante hace de 'business angel' y busca 20 proyectos culturales para invertir La Agencia Local de Desarrollo activa el nuevo programa a iniciativas que se puede presentar hasta el 12 de noviembre

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:25

La Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante ya tiene en marcha la cuarta edición de ImpulsaCultura Proyecta, la incubadora de proyectos empresariales en torno al mundo de la cultura y la creatividad. Bajo el lema de este año, 'Pon tus ideas a trabajar', el programa invita a las personas emprendedoras del sector cultural a transformar su talento en proyectos sostenibles, innovadores y con impacto.

El programa, totalmente gratis, ya ha abierto su plazo de inscripción hasta el 12 de noviembre. De entre todos los proyectos, se elegirán 20 que convertirán sus ideas en realidades empresariales dentro del ámbito de las industrias creativas y culturales. El programa cuenta con 56 horas de formación presencial, con horario de mañana o tarde, que se impartirán durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Los participantes recibirán formación especializada organizada en tres módulos: Creatividad, Marketing y Plan de Negocio, 10 horas de mentorías individual personalizada y acompañamiento profesional de expertos del sector. El objetivo es dotarles de herramientas prácticas para consolidar sus proyectos y mejorar su viabilidad económica, comunicativa y artística. Además, tendrán acceso a actividades de networking y a la comunidad creativa Proyecta, un espacio colaborativo que promueve la conexión y la creación de sinergias entre profesionales del ecosistema cultural alicantino.

El programa culminará con un evento de clausura, abierto al público, donde los proyectos participantes podrán mostrar sus resultados ante posibles colaboradores, patrocinadores y agentes del sector.

La concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, señala que «ImpulsaCultura Proyecta se consolida, así como un programa clave para el impulso del talento local, la innovación y el emprendimiento cultural en Alicante, contribuyendo al desarrollo del tejido creativo de la ciudad con componente innovador y de impacto social».

De España ha resaltado que Impulsacultura Proyecta es una iniciativa para apoyar, visibilizar e impulsar proyectos del ámbito de las industrias culturales y creativas, en tales como artes escénicas, música, moda, gastronomía, artes visuales y tecnologías, que combina formación, mentorización y actividades de dinamización. En la pasada edición se inscribieron 21 proyectos con 364 horas de formación mentorización, con resultado de 17 empresas creadas.