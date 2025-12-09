Alicante vivirá dos jornadas de apagones: estas son las calles afectadas por los cortes de luz La zona centro y la playa de San Juan sufrirán la interrupción del suministro eléctrico

La ciudad de Alicante se prepara, tras el puente de diciembre, para sufrir nuevos cortes de luz en sus calles. Estos afectarán a la zona centro y a la playa de San Juan entre este miércoles y jueves.

La compañía eléctrica Iberdrola ha anunciado que estos nuevos cortes de luz programados en Alicante se deben a labores de mantenimiento y mejora del estado de la red y su infraestructura.

Así, los cortes de luz arrancarán este miércoles 10 de diciembre y afectarán al corazón de la ciudad de Alicante, en calles del casco antiguo y el entorno de la Explanada.

Cortes de luz en Alicante el 10 de diciembre Calle Mayor: 5, 11

Calle Miguel Soler: 3, 6, 7, 10

Calle Muñoz: 5 1, 5

Paseo Explanada de España: 8, 11 1

Rambla Méndez Núñez: 10 1, 10, 12 BI, 12 1, 12, 14, 16, 18

El primer apagón afectará a estas vías en horario de 8.30 a 9.30 horas, mientras se espera un segundo corte de luz durante la tarde, entre las 17.30 y 18 horas.

Entre los principales afectados se encuentran las viviendas y garajes particulares durante la mañana, al ser un horario de salida; mientras que los comercios y restaurantes de la zona tambén se verán afectados al a interrumpir temporalmente su actividad.

Más cortes de luz en la playa de San Juan

La ciudad de Alicante espera también un segundo corte de luz durante esta semana en la playa de San Juan. Así lo ha anunciado la compañía eléctrica Iberdrola dentro de su plan de apagones programados.

Esta nueva interrupción del suministro, prevista para el jueves 11 de diciembre, llegará con un corte de luz mucho más prolongado, de cuatro horas y media de duración.

Cortes de luz en Alicante el jueves 11 de diciembre Avenida del Fotógrafo Francisco Cano: 5 1, 9, 27 3, 34 PR, 165

Calle Villa de Sant Joan d'Alacant: 2, 3, 21 PR, 38 PR, 41 PC, 44, 49 PR, 59 PR, 60, 74 PR, 95

Camino del Ciprés: 28, 30, 36, 38, 80, 82, 85 1, 90

Este apagón está previsto entre las 8.30 y 13 horas de este jueves, que dejará sin suministro eléctrico a varios tramos de estas calles y caminos de la playa de San Juan.