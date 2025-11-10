Alicante acoge la semifinal del concurso Cocinero y Camarero del Año 2025-2026 El certamen combina competición entre chefs y profesionales de sala, ponencias, showcookings y mesas redondas con expertos y autoridades del sector

Alicante se convierte este jueves en el epicentro de la gastronomía nacional. La ciudad acoge la segunda semifinal del concurso «Cocinero y Camarero del Año 2025-2026», en el marco de su nombramiento como Capital Española de la Gastronomía y coincidiendo con el Día Mundial de la Dieta Mediterránea. La jornada, que tendrá lugar en el CdT de Alicante entre las 10 y las 19 horas, combina competición, formación, debate y gastronomía en vivo.

El certamen, organizado por Grupo Caterdata con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, servirá para seleccionar a los tres finalistas de cada categoría que participarán en la gran final de Alimentaria & Hostelco 2026 en Barcelona.

Durante la mañana, de 10 a 15 horas, se celebrarán las pruebas oficiales de cocina y sala. La jornada arrancará con el coloquio «¿Dónde están las mujeres en gastronomía?», moderado por Rocío Riquelme, con la participación de Mara Baño, Pedro Juan Sánchez y Geni Perramon, miembros de la asociación MEG (Mujeres en Gastronomía).

El programa incluye también una cata hedonista dirigida por Yolanda Nieto y un showcooking de Silvia Antón, culinary advisor de Florette. A las 11.20 horas, Erick Orjuela realizará la demostración «Cócteles para aperitivos alicantinos: La revolución del Negroni» con la colaboración de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

A las 12.20 horas se celebrará una mesa redonda sobre los retos de la hostelería, con la concejala de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados, Lidia López, y representantes de las asociaciones APEHA, APHA, ARA y APROSABA. Para cerrar la mañana, los asistentes disfrutarán de un arroz gigante y un menú gastronómico elaborado por el alumnado del CdT.

Por la tarde, la programación continuará con ponencias sobre mixología y cocina saludable, a cargo de Mireia Riba e Ismael Rubio, y una mesa redonda sobre turismo gastronómico y sostenibilidad con Ana Poquet, Xosé Regueira y José Manuel Camarero. La jornada concluirá con la Gala de entrega de premios, que contará con la presencia del alcalde, Luis Barcala, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Concursantes y jurado

En la semifinal de Alicante participan seis chefs: Borja Moncalvillo (Castro Urdiales), Daniel García Peinado (Fuengirola), Juanma Salgado (Badajoz), Paula Gutiérrez (Salamanca), Pedro Montolio (Barcelona) y Roger Julián (San Antonio de Benagéber). En la categoría de sala competirán Paloma Sánchez (Murcia), Ángela Rodríguez (Alicante), Diego de Obeso (Cantabria), Javier Gil (Madrid), Juan David Marco (Madrid) y Juan Pedro López (Jaén).

El jurado está encabezado por Susi Díaz (La Finca, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Alicante), junto a reconocidos chefs y periodistas gastronómicos como Cristina Figueira, Dani Frías, Aurora Torres, Raúl Resino y José Carlos Capel, entre otros. En la categoría de sala, el jurado cuenta con maestros de sala como Casto Copete, Elisabeth Gomes y Antonio Chacón.

Una cita gastronómica histórica

Se trata de la X edición del Concurso Cocinero del Año y la VI del Concurso Camarero del Año, certámenes bienales que han lanzado a chefs con estrellas Michelin y han puesto en valor el trabajo de los profesionales de sala en España. Cada semifinal pone a prueba a los participantes durante cinco horas para elaborar un menú completo y superar un circuito de pruebas de sala.

El concurso cuenta con el apoyo de Alimentaria & Hostelco, el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación de A Coruña y empresas del sector como Mahou-San Miguel, Juver, Bonduelle, Florette o Amarga y Pica, entre otros.

Con esta cita, Alicante refuerza su papel como referente de gastronomía, formación y turismo gastronómico, y pone en valor la creatividad y profesionalidad de los chefs y camareros que representan el futuro del sector.